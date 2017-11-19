Пора утепляться. В Украине прогнозируют ухудшение погодных условий

Завтра, в понедельник, 20 ноября, в южных, восточных и большинстве центральных областей Украины ожидается серьезное усложнение и ухудшение погодных условий.

Такой прогноз сегодня, в воскресенье, 19 ноября, обнародовали представители "Укргидрометцентра".

На Юге, Востоке и большинстве областей центральной Украины ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Температура ночью: от 0 до +5 градусов, днем: от +3 до +8. Ветер − преимущественно северного направления со скоростью 7-12 метров в секунду

На остальной территории существенных осадков не ожидается. Только на крайнем западе Украины ожидается выпадение мокрого снега. Температура ночью будет колебаться от -4 до +1, а днем: от 0 д +5. Ветер – западного направления со скоростью 5-10 метров.

В Киеве синоптики также не ожидают существенных осадков. Температура ночью около 0, а днем от+3 до +5.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Закарпатье резко испортилась погода.