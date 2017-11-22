В Apple планируют делать iPhone и MacBook из "мусора"

Руководство американской корпорации Apple планирует изготавливать свою самую популярную продукцию - смартфоны iPhone и ноутбуки MacBook - из полностью перерабатываемых материалов.

Корпорация в дальнейшем планирует максимально продвинуться по направлению к экологически чистому производству, сообщает портал "BGR".

"Насколько я знаю, мы единственная корпорация на рынке, которая пытается заниматься этим. Большинство говорят об утилизации электроники, но никто не хочет использовать такие материалы повторно в новых продуктах", - заявила вице-президент Apple по вопросам окружающей среды Лиза Джексон.

По ее словам, в ближайших планах у корпорации значится полное прекращение использования сплавов при изготовлении продукции.

Напомним, в Apple объявили о планах по выпуску трех новых смартфонов.