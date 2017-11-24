Нанотехнологии в "ДНР": Захарченко похвастался укладкой асфальта прямо в лужи

В террористической "ДНР" якобы разработали уникальную технологию, позволяющую ремонтировать и укладывать дороги при неблагоприятных погодных условиях.

Об этом сегодня заявил главарь донецких боевиков Александр Захарченко, сообщают "Новости Донбасса".

"У нас уже есть новые технологии, которые позволяют укладывать дороги при любой погоде, в том числе при дожде и снеге. Это — разработка наших ученых из ДонНАСА (Донбасская академия строительства и архитектуры, — ред.), и мы вам ее скоро продемонстрируем. Это будет маленькая сенсация", — пообещал Захарченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в "ДНР" террористы зомбируют детей.