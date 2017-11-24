"Много трупов". Российский журналист рассказал о жертвах переворота в "ЛНР"

В результате военного переворота в оккупированном Луганске есть погибшие среди боевиков.

Об этом российский журналист и публицист Александр Невзоров заявил на "Эхо Москвы".

"В реальности там "ДНР" захватила "ЛНР". Об этом не говорят, но там уже, в общем, довольно много трупов. Да-да, там все это происходит с боями и с поножовщиной", — сказал он.

"Начальник сидит пока, но вы знаете, что начальник тех, кто не нравился ему, немедленно отправлял в кутузку и наутро этих людей находили уже повешенными в этой же кутузке. Там все происходит очень жестко. Они друг друга начали уничтожать", — добавил Невзоров.

Напомним, ранее эксперты объяснили "Главреду", из-за чего мог разгореться конфликт в рядах боевиков "ЛНР".