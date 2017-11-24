Больше не "Отче наш". Шведская церковь запретила называть Бога мужчиной

В Швеции церковь призвала использовать только гендерно-нейтральные слова в разговоре о Боге. Associated Press сообщает, что церковнослужители переписали правила ведения служб. Они убрали слова "Он" и "Господь", однако использовать "Бог" пока что разрешили.

Подобное решение приняли 23 ноября на собрании Церковного собора из 251 человека. Официально оно вступит в силу 20 мая. Все изменения внесли в справочник для священников.

"С точки зрения теологии мы знаем, что Бог выше наших представлений о поле, он не человек", - пояснила глава Церкви Швеции, архиепископ Уппсалы и доктор теологии Антье Якелен. Она отметила, что это предложение обсуждалось еще в 1986 году.

Церковная реформа сразу подверглась модной критике верующих. Профессор теологического факультета шведского университета Лунда Кристер Пахлмлад отметил, что этот шаг "подрывает доктрину Троицы и общность с другими христианскими церквями. Церковь Швеции рискует стать известной как церковь, которая не уважает общее наследие богословия".

Напомним, ранее в Киеве злоумышленник обворовал церковь. Правоохранители задержали его на месте преступления. Общая сумма похищенного составила около 30 тысяч гривен.