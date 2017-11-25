Жители Донбасса больше не хотят отсоединяться от Украины — социолог

Мнение относительно предоставления автономии, специального статуса или особых полномочий население не поддерживает, говорит социолог.
Жители Донбасса на контролируемых территориях больше не хотят отсоединяться от Украины. Подавляющее большинство украинцев выступает за то, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей должны вернуться в свои пределы на прежних условиях
Об этом заявила Ирина Бекешкина, директор Фонда "Демократические инициативы", на Круглом столе "Возвращение оккупированных территорий Донбасса. Украинский план", проведенном ZN.UA,
По ее информации, еще в начале 2015 г. 35% населения этих регионов хотело присоединиться к России. А уже в июле от них осталось 5%, и в дальнейшем эта цифра не росла.
"Российский вектор сломался. Люди разочаровались в России. Поддерживать самостоятельность какой-то "ДНР" или "ЛНР" вообще никто не хочет, по крайней мере в нашу выборку такие не попали. Их приверженцы, возможно, просто отказываются участвовать в опросах. Но ведь раньше об этом речь шла, поэтому есть основания говорить о сдвиге"", — отметила социолог.
По исследованию Киевского международного института социологии, подавляющее большинство украинцев выступает за то, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей должны вернуться в свои области на прежних условиях, отметила она.
По ее данным, мнение относительно предоставления автономии, специального статуса или особых полномочий — в целом население не поддерживает. 25% считают, что неконтролируемые территории должны вернуться под контроль Украины, но с большими полномочиями. За их обособление от Украины — 7%, за присоединение к России — 2%.
"Мне кажется, что особенности этого региона, как и особенности отношения граждан к решению проблем Донбасса, должны быть учтены во время выработки полноценной стратегии и разработки тактики возвращения этих территорий. Реального, а не формального возвращения в украинское пространство. И, конечно, реализация этой стратегии предусматривает большую разъяснительную работу. Если целью является реинтеграция не только территорий, но и людей", — отметила социолог.