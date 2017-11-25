Жители Донбасса больше не хотят отсоединяться от Украины — социолог

Жители Донбасса на контролируемых территориях больше не хотят отсоединяться от Украины. Подавляющее большинство украинцев выступает за то, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей должны вернуться в свои пределы на прежних условиях

Об этом заявила Ирина Бекешкина, директор Фонда "Демократические инициативы", на Круглом столе "Возвращение оккупированных территорий Донбасса. Украинский план", проведенном ZN.UA,

По ее информации, еще в начале 2015 г. 35% населения этих регионов хотело присоединиться к России. А уже в июле от них осталось 5%, и в дальнейшем эта цифра не росла.

"Российский вектор сломался. Люди разочаровались в России. Поддерживать самостоятельность какой-то "ДНР" или "ЛНР" вообще никто не хочет, по крайней мере в нашу выборку такие не попали. Их приверженцы, возможно, просто отказываются участвовать в опросах. Но ведь раньше об этом речь шла, поэтому есть основания говорить о сдвиге"", — отметила социолог.

По исследованию Киевского международного института социологии, подавляющее большинство украинцев выступает за то, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей должны вернуться в свои области на прежних условиях, отметила она.

По ее данным, мнение относительно предоставления автономии, специального статуса или особых полномочий — в целом население не поддерживает. 25% считают, что неконтролируемые территории должны вернуться под контроль Украины, но с большими полномочиями. За их обособление от Украины — 7%, за присоединение к России — 2%.

"Мне кажется, что особенности этого региона, как и особенности отношения граждан к решению проблем Донбасса, должны быть учтены во время выработки полноценной стратегии и разработки тактики возвращения этих территорий. Реального, а не формального возвращения в украинское пространство. И, конечно, реализация этой стратегии предусматривает большую разъяснительную работу. Если целью является реинтеграция не только территорий, но и людей", — отметила социолог.

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