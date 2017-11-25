Скончалась известная украинская журналистка

25 ноября 2017, 14:22

Адамская всегда была в центре внимания: красивая, веселая, умная, она как бы была рождена для того, чтобы сиять, отметила ее бывшая коллега.

Мария Адамская вчера скончалась

В пятницу, 24 ноября, на 46-м году жизни умерла известная украинская журналистка и телепродюсер Мария Адамская.

Причина смерти — оторвавшийся тромб, написала в Facebook ее бывшая коллега Татьяна Высоцкая, ссылаясь на сведения друзей умершей.

"Мы работали вместе в "Деловая неделя — FT" в начале 2000-х, в 2003-2004. Тогда она поразила меня своим невероятным темпераментом, открытостью, готовностью познавать новое и делиться с окружающими, но в то же время профессионализмом, умом, цепкой памятью, незаурядным талантом журналиста и редактора, способностью видеть больше и делать правильные выводы", — отметила автор.

По словам Высоцкой, журналистка "всегда была в центре внимания: красивая, веселая, умная, она как бы была рождена для того, чтобы сиять". "А вчера Маша умерла. Оторвался тромб, как сообщили ее друзья. Это шок, как так может быть, она так любила жизнь...", — отмечается в сообщении.

Адамская работала выпускающим редактором на телеканале СТБ, редактором на сайте "Украинская правда", а в последнее время — продюсером на канале "ТСН", пишет "Безнес.медиа".

Ранее стало известно, что в Киеве в возрасте 68 лет умер легендарный украинский баскетболист Александр Сальников. После завершения карьеры игрока он занимался тренерской и менеджерской работой в Польше, Ливане на Родине.

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смерть журналистка умерла тромб телепродюсер Адамская
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