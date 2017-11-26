В Новой Зеландии появился первый виртуальный политик

В Новой Зеландии разработали первого в мире виртуального политика. Tech in Asia сообщает, что бот прошел все тесты и уже запущен в сеть.

Созданием виртуального политика занимался программист Ник Герритсен. Он разработал приложение, которое получило имя Сэм. Бот является представителем женского пола и умеет общаться в текстовом формате на английском языке.

Бот уже появился в сети. Пока что с ним можно обсудить немного простых тем. Он запрограммирован общаться о политике Новой Зеландии, образовании, иммиграции и некоторых других темах. Разработчик уверяет, что в скором времени значительно расширит функционал бота. Кроме того, автор считает свое творение самообучаемым.

Герритсен надеется, что в 2020 году Сэм сможет принять участие в парламентских выборах как первый в мире виртуальный политик.

В начале беседы бот представляется новому собеседнику. Программист уверяет, что он не прописывал все сознание виртуального политика, а только обусловил ключевые моменты. Сама Сэм считает, что должна "заполнить дыру" между обещаниями политиков и реально принимаемыми ими законами.

Ранее впервые в мире китайский робот Сяо сдал государственный экзамен и получил лицензию на врачебную практику. Робот справился с заданием, на которое отводится 10 часов, всего за час.