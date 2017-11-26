Волонтер ответил на обвинения в срыве операции силовиков в зоне АТО

За обвинениями в адрес "болтливого волонтера", который якобы сорвал операцию ВСУ в зоне АТО на Донбассе, стоит начальник полигона 54-й бригады.

Как сообщил волонтер из Днепра Юрий Мысягин, начальник полигона 54-й механизированной бригады пообещал журналистами, что после того, как боевая операция успешно завершится, они получат эксклюзивное право рассказать об этой успешной операции и побывать на месте событий.

Мысягин отметил, что после того, как операция успешно завершилась, он написал краткий пост, без подробностей и весь "договорняк", и эксклюзив "пошел коту под хвост". И за это ему отомстили.

По самой операции он написал, что ее планировали начать намного раньше по времени, чем она началась по факту 21 ноября. Подразделения были на боевых позициях, но резко поменялась погода и пошел сильный мокрый снег. Основную группу, которая должна была участвовать в операции, пришлось срочно менять.

Операция началась 21 ноября в 16:00. "Мы без никакого сопротивления приблизились, спокойно зашли и взяли под полный свой контроль два поселка. 21 ноября в 23:00 вся операция была успешно закончена. Утром 22 ноября был проведен "осмотр-зачистка" поселков", — написал волонтер в Facebook.

А на другом участке Светлодарской дуги также взяли запланированные объекты.

На следующий день после успешного завершения операции, 22 ноября в 11:00 появилось скандальное сообщение.

Волонтер добавил, что понимает о каком невыполненном задании заявил начальник полигона. По его данным, все выполнили на 100%. А более дальние поселки невозможно занять без тяжелой артиллерии, которая запрещена по минским договоренностям.

Напомним, ранее в штабе 54-й бригады рассказали о сорванном плане по возвращению значительного куска оккупированной территории с выравниванием линии фронта и выходом на окраину Горловки.