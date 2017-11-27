"Ученые обманывают". Американец хочет полетом в космос доказать плоскость Земли

Житель Калифорнии, 61-летний водитель лимузина, Майк Хьюз решил "развенчать всемирный заговор ученых и космонавтов" по поводу того, что планета Земля является круглой.

Об этом он сказал в интервью на мероприятии, посвященному сбору денег для "Сообщества плоской планеты", сообщает новостное агентство "AP".

По мнению Хьюза, Земля – плоская, как считалось ранее, еще до Галилео Галилея и Николая Коперника. В доказательство своей теории "исследователь" собрался совершить полет в безвоздушное пространство на самодельной ракете, которую собрал из металлолома.

Там он надеется сфотографировать планету и доказать, что "Земля – это диск, на котором все мы живем".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили вокруг Земли неизвестный науке пояс.



