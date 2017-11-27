В Украине провели испытания модернизированного броневика, опубликовано видео

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром", завершило полный цикл заводских испытаний боевой машины пехоты БМП-1УМД, что является глубокой модернизацией БМП-1.

Как сообщает пресс-служба концерна, "БМП-1УМД успешно завершила все ходовые, огневые и другие эксплуатационные испытания, подтвердив свои высокие характеристики, которые значительно расширили боевые возможности БМП".

Отмечается, что БМП-1УМД оснащен современным боевым модулем, цифровой системой управления огнем, немецким двигателем Deutz и другим передовым оборудованием. Благодаря боевому модулю "стилет", который оснащен 30-мм автоматической пушкой, 30-мм автоматическим гранатометом, 7,62-мм пулеметом, а также высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", машина получила мощную огневую прочность.

"Такой арсенал вооружения обеспечивает уничтожение не только живой силы и легкобронированной техники, но и танков противника на расстоянии до 5 км... Вес БМП 1УМД составляет 14 тонн, что лишь на 1 тонну больше обычной БМП-1 ", — добавили в "Укроборонпроме".

Ранее президент Петр Порошенко пообещал морпехам новые танки и БМП.