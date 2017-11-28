В Нью-Йорке заработал фирменный магазин Pornhub: фото

В Нью-Йорке начал работать первый фирменный магазин крупнейшей мировой компании-порносервиса PornНub.

Такое сообщение опубликовали представители пресс-службы компании.

"Магазин спроектирован таким образом, чтобы имитировать внешний вид домашней страницы PornHub", - говорится в тексте

Магазин в нью-йорском районе Сохо, который будет работать в тестовом режиме до 20 декабря, предложил клиентам множество образцов эксклюзивной одежды, тематических книг, сувенирной продукции. Кроме того, поскольку партнером в данном проекте выступил "Музей Секса", на прилавках также выставлены на продажу афродизиаки и интимные игрушки.

К слову, как сообщают в PornHub, магазин также оборудован кроватью, на которой "раскованные покупатели могут взаимодействовать с камерами в прямых интернет-трансляциях".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Индии придумали способ борьбы с порнозависимостью.