Надежный тыл. В Кембридже подвели итоги конкурса на лучшие ягодицы

В Кембриджском университете (Великобритания) определились с обладательницей лучших ягодиц.

Ею признали студентку юридического факультета по имени Вита, сообщает The Daily Mail.

Девушка получила 24,32 процента голосов."У меня не самая спортивная фигура, достаточно большая задница и ляжки. Это свидетельство того, как далеко мир продвинулся в признании разных стандартов красоты тела", — пояснила студентка.

К слову, такой конкурс проходит в университете шестой год подряд. Интересно, что его правилами разрешается фотографироваться в нижнем белье, однако в 2017-м все представили на суд общественности обнаженные снимки своих "пятых точек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что австралийская поп-звезда показала свои обнаженные ягодицы.