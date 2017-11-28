Скандал в Запорожье: участникам АТО выделили землю на кладбище

28 ноября 2017, 22:22

На новом месте — десятки могил и уже выкопанные ямы под новые захоронения.

Участникам АТО выделили землю на кладбище

В Запорожье оформить право на участки сельскохозяйственного назначения участники АТО пытались долгих два года, а когда получили соответствующие акты и приехали на место, были поражены — на этой территории увидели захоронения.

На данный момент там уже десятки могил, и кладбище расширяется. Чиновники тем временем указывают друг на друга, говорится в материале ТСН.

Авдеевка, Пески, Тоненькое — Сергей воевал в первой волне призыва в составе 93-й бригады. После возвращения домой мужчина вместе с товарищами решил воспользоваться правом на получение земельного участка. Бюрократическая волокита длилась два года. А когда ребята с актами приехали наконец размечать территорию, обалдел даже землемер.

Десятки могил и уже выкопанные ямы под новые захоронения — на этой земле расположено сельское кладбище. Ранее оно было рядом, за оградой, но теперь далеко вышло за пределы обозначенной территории.

До того, говорят ребята, и понятия не имели, где им выделили землю. Местный фермер, который приехал вместе с ними, с уже готовым документом об аренде, немедленно разорвал договоренность. Что делать с этой землей, участники АТО не знают.

"Даже если присудят эксгумацию, все равно эту землю обрабатывать никто не будет. Это запрещено по санитарным нормам", — говорит Сергей Прач.

В сельсовете утверждают, что уже давно запланировали расширение сельского кладбища. И будто предупреждали об этом областных чиновников.

"Еще в 2016 году заходило ваше ходатайство, мы дали ответ, что извините, там кладбище", — говорит глава Дружелюбовского сельского совета Алексей Гладышев.

Зато в кадастре говорят, что селяне хитрят. И просто решили сыграть наперегонки.

"На этот момент, когда издавались приказы, земли были свободны, на них не было захоронений, есть определенные выводы. Когда мы уже издали приказы, они, понимая, что уже есть согласование материалов на некоторые участки, они быстренько начали расширять границы кладбища — пока это выглядит так", — уверяет и.о. начальника Госгеокадастра в Запорожской области Татьяна Титова.

Пока чиновники выясняют, кто первым получил государственные акты — бойцы или сельсовет под расширения кладбища. Единственное, на что могут рассчитывать ветераны, что им выделят другие участки. Дело будет расследовать прокуратура. Но следователи должны приложить незаурядный усилия, чтобы помочь бойцам, которые уже имеют акты. Ведь в законе указано — воспользоваться своим правом на получение земли можно лишь раз.

Напомним, ранее под Житомиром участники АТО перекрыли международную трассу, выступая против приостановления выдачи земельных участков.

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