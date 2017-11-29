"Выело глаза". Соцсети всерьез шокировал конкурс красоты в "ДНР": фото

В оккупированной террористами группировке "ДНР" городе Горловка провели конкурс красоты "Мисс Горловка-2018".

Многочисленные фотоснимки с этого события с язвительными комментариями опубликовали пользователи соцсетей.

Всего в финальной части конкурса участвовали шесть девушек.

Мероприятие имело пять отдельных этапов: конкурс-приветствие, конкурс "Бал-авангард", конкурс корсетов, конкурс талантов "Если бы я была королевой", конкурс вечерних платьев.

Однако, "Мисс Горловка-2018" вызвал у пользователей соцсетей

явное эстетическое раздражение.

"Колхоз имени Ленина никуда и не уезжал", - говорится в одном из комментариев.





Напомним, ранее сообщалось о том что писатель Захар Прилепин, известный сторонник террористической группировки "ДНР", обвенчался с женой в оккупированном Донецке



