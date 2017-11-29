Новый украинский 3D-радар готовят к испытаниям, опубликовано видео

Коммунальное предприятие "Научный производственный комплекс "Искра", который входит в состав государственной корпорации "Укроборонпром", готовит новый 3D-локатор 80К6Т к проведению заводских испытаний.

Радар может работать со всеми зенитно-ракетными комплексами, которые стоят на вооружении украинской армии, говорится на сайте госконцерна.

По его данным, мощные возможности локатора позволяют его использовать как информационное звено в подразделениях Воздушных Сил нашей страны.

3D-радар готовят к проведению испытаний

Ранее сообщалось, что в Украине разработан 3D-локатор 80К6Т для указания целей средствам ПВО, благодаря которому военные смогут видеть все воздушные объекты на расстоянии до 500 км на высотах до более 40 км.