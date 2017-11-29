На Донбассе снайпер боевиков убил украинского десантника-разведчика

Во вторник, 28 ноября, в Донецкой области от пули снайпера боевиков погиб военнослужащий-контрактник 25-й отдельной воздушно-десантной бригады — гранатометчик-разведчик старший солдат Виктор Маслов.

Погибший является уроженцем Прилуцкого района Черниговщины, говорится на странице Черниговского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Facebook.

"28 ноября в Донецкой области около 16 часов от пули снайпера российско-террористических бандформирований погиб… Маслов Виктор Олегович, 1968 г. р… призван на военную службу в ноябре 2016 года", — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что 28 ноября в зоне спецоперации украинские войска понесли потери из-за обстрелов, осуществленных террористами в Донецкой области, — один боец погиб возле Авдеевки, а два травмированы у села Орехово.