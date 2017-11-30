В России заявили о задержании еще одного "украинского шпиона" — СМИ

В российском городе Тольятти задержали рабочего судоремонтного завода Сергея Сотников, завербованного якобы Службой безопасности Украины (СБУ) для сбора сведений о предприятии.

Об этом рассказал источник в правоохранительных органах Самарской области, пишет РИА Новости.

Во время допроса якобы он признался, что до июня работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе. Еще в 2016 году его вызвал к себе сотрудник Службы безопасности Украины по имени Даниил и предложил помогать структуре. Мужчина согласился, ему присвоили псевдоним "Серж".

По словам Сотникова, перед поездкой в Россию Даниил поручил ему собрать информацию о тольяттинском заводе.

"Другие задания СБУ мной не отрабатывались. Сведения о деятельности тольяттинского завода я никому не предоставлял", — сказал он во время допроса.

В России считают, что задержанный не успел передать полученную информацию украинским спецслужбам. Сотников не нанес ущерба безопасности РФ, поэтому его не будут судить по статье "Шпионаж", а лишь депортируют в Украину.

Ранее сообщалось, что ФСБ передала террористам ДНР задержанного в Самаре гражданина Украины, которого в РФ обвинили в работе на украинскую разведку.