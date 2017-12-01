Иранка перенесла 50 операций, чтобы быть похожей на Анжелину Джоли, но выглядит, как труп

Пользователей соцсети возмутило фото 19-летняя девушка из Ирана Сагар Табар, которая перенесла 50 пластических операций ради того, чтобы быть похожей на голливудскую актрису Анжелину Джоли.

Девушка утверждает, что она самая большая поклонница творчества Джоли и готова абсолютно на все, чтобы быть подобной к ней. Именно для этого она перенесла 50 пластических операций, а также похудела и весит 40 килограмм, что является опасным для ее здоровья, сообщает The Sun.

У Сагар 320 тысяч подписчиков в Instagram, однако много гостей ее страницы негативно реагируют на внешний вид девушки, пишет ТСН.

Кое-кто пишет в комментариях: "Зомби", кое-кто говорит, что она похожа на главных героев мультфильма "Труп невесты". Кто-то просто называет девушку трупом.

Также пользователи не верят, что фото является настоящим.

"Является ли эта фотография настоящей", — риторически спрашивают в комментариях пользователи сети.

Допис, поширений سحرتبر..! (@sahartabar_official)Лис 25, 2017 о 11:05 PST

Напомним, пластический хирург Андрей Якобчук против операции. Когда совесть дороже моды, а честь — важнее денег.