Раненый украинский военный скончался в больнице Попасной

Украинский военнослужащий, который был травмирован 1 декабря в результате вражеских обстрелов, скончался от полученных ран в больнице Попасной Луганской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, пишет УНИАН.

"Вчера в результате вражеского обстрела у Троицкого один защитник Украины получил тяжелое ранение. Он был оперативно эвакуированы, но, к сожалению, от полученных травм военнослужащий скончался в больнице Попасной", — сказал Мотузяник.

Он также отметил, что в районе Верхнеторецкого Донецкой области ранения получил еще один украинский военный в результате подрыва на растяжке.

"Руководство Министерства обороны, Генерального штаба, военнослужащие Вооруженных сил Украины, боевые побратимы выражают искренние соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", — добавил Мотузяник.

Как сообщалось, 1 декабря боевики 26 раз нарушили перемирие, в результате чего один украинский военный получил ранения.