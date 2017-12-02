Волонтер рассказал, как боевики получали "люлей" от "третьей силы" на Светлодарке

Ночь на субботу, 2 декабря, в зоне АТО на Светлодарской дуге была очень жаркая, неизвестная "третья сила" раздавала и выписывала боевикам "люлей".

Террористы получали огонь "четко в ответ", говорится на странице волонтера из Днепра Юрия Мысягина в Facebook.

"Градус и калибр "люлей" был высокий и очень высокий. Ответка доставлялась на гусеничном ходу, поэтому об*роченцы прочувствовали ее хорошо. Никаких нарушений, ибо была за что", — отметил активист.

Ранее Юрий Мысягин сообщил, что в районе поселка Новолуганское (находится на Светлодарской дуге) Донецкой области была уничтожена передовая пулеметная точка боевиков, в нее "прилетело что-то тяжелое".