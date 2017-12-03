Суд арестовал владельца Житомирской кондитерской фабрики

3 декабря 2017, 10:40

Партнер Бойко сообщил, что конвоиры избили подозреваемого в зале суда.

Печерский районный суд Киева арестовал бизнесмена, владельца Житомирской кондитерской фабрики Игоря Бойко на два месяца с альтернативой залога в 49 миллионов гривень.

Об этом сообщил его партнер Денис Долинский в эфире телеканала "112.Украина".

По его словам, конвоиры избили подозреваемого в зале суда.

"Его вчера незаконно задержала полиция в зале суда. Его очень сильно избили, разбили ему лицо, голову. Это все было сделано по заказу депутата Пашинского, министра юстиции Петренко, с помощью Авакова, которые шантажируют Игоря Бойко, чтобы он забрал из международного арбитража иск, по которому он обратился, чтобы осудить Украину за экспроприацию его бизнеса, который стоит более 100 млн долл. Они требуют, чтобы он забрал этот иск из международного арбитража в Гааге, и тогда он получит свободу", — рассказал Долинский.

Он отметил, что Бойко отказались принимать в СИЗО, так как он был сильно избит. На данный момент украинский бизнесмен находится в больнице. Его партнер подчеркнул, что о данном инциденте уже известно в посольстве США в Украине. Планируется, что сегодня Бойко посетят сотрудники американского посольства, так как Бойко является гражданином США и членом Республиканской партии.

В свою очередь пресс-служба предпринимателя сообщила, что Бойко объявил голодовку в знак протеста против незаконного ареста и избиения.

"Он требует от суда, прокуратуры и полиции прекратить нарушать его процессуальные права и дать возможность защищать себя в соответствии с законом. Сегодня к нему будут пытаться попасть сотрудники консульства США", — говорится в сообщении.

Согласно информации, после того, как конвоиры увезли его в СИЗО, адвокаты не были допущены к подзащитному.

"В Печерском управлении полиции не могли объяснить адвокатам Бойко, где находится их подзащитный. Пенитенциарная служба сообщила, что не приняла доставленного Бойко в Лукьяновское СИЗО, так как он имел явные следы избиения", — сообщает пресс-служба.

По информации пресс-службы предпринимателя, только к полуночи стало известно, что Бойко находится больнице.

"Полицейские, которые его конвоировали, пытались договориться с дежурным врачом, чтобы тот не фиксировал следы избиения и состояние бизнесмена. Спецназовцы с оружием окружили арестованного и долгое время не давали доступа адвокатам и препятствовали работе журналистам", — говорится в сообщении.

В свою очередь директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко подтвердил, что в пятницу, 1 декабря суд избрал Бойко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 49 млн грн, после чего подозреваемый был этапирован в СИЗО.

"Но по дороге у него на лице появилось небольшое, но видимое повреждение. Первичный опрос полицейских, которые конвоировали его, говорит о том, что они не применяли насилие к этому подозреваемому. Обязательно будет проведена служебная проверка по этому поводу", — сказал Шевченко.

По его словам, сейчас Бойко пребывает в больнице скорой помощи и с ним работают врачи.

"Есть одно видимое телесное повреждение у него на лице, и надо провести проверку, получить вывод докторов, от чего оно появилось. Конвоирование говорит, что он был один автомобили и силы к нему не применялись", — уточнил Шевченко.

Вместе с тем он допустил, что, учитывая провокационное поведение подозреваемого во время судебного рассмотрения, это телесное повреждение могло быть спровоцировано самим подозреваемым для того, чтобы "продолжить провоцирование конфликтов, как это он делал во время судебного разбирательства".

Директор департамента коммуникации МВД отметил, что в 2010 году этот подозреваемый — гражданин США и одновременно РФ — путем рейдерских действий завладел имуществом фабрики, лишив права собственности своего партнера — тоже гражданина США.

"Именно за эти деяния его сейчас и привлекают к уголовной ответственности… Странно, что они избрали такой стиль провокационный. Вместо того, чтобы защищаться объективно в суде постоянно провоцируют конфликт. Но это тоже их право", — сказал Шевченко.

Кондитерская фабрика в Житомире основана в 1944 году. Ранее фабрика входила в тройку лидеров рынка, занимая первое место по показателям экспорта продукции в 36 стран. Ее общая производственная мощность составляла 80 тыс. тонн продукции в год.

Противостояние между сторонами конфликта — собственником ЗАО "Житомирские ласощи" Юрием Лещинским и владельцем общества с дополнительной ответственностью (ОДО) "Житомирская кондитерская фабрика ("ЖЛ") Игорем Бойко — за права собственности на фабрику обострилось в 2015 году, когда акционеры ЗАО "Житомирские ласощи" заявили о невозможности попасть на фабрику. Свои права на нее они подтвердили постановлением Высшего административного суда Украины от 23 декабря 2015 года.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник оценил стоимость фабрики в 2 млрд грн.

Главное следственное управление Национальной полиции Украины завершило досудебное расследование уголовного производства по подозрению бывшего главы правления Житомирской кондитерской фабрики в незаконной продаже 5,3 млн акций инвестора на 2,5 млн грн.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
арест полиция Шевченко Игорь Бойко Житомирская кондитерская фабрика
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять