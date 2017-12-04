"Дело труба". В Сети высмеяли "креативный" ремонт коммунальщиков на Урале

В Российском городе Каменск-Уральске Свердловской области показали, как коммунальные службы решают проблему течи в трубе с помощью забивания деревянных колышков в дырки.

"Дело труба! В сверхдержаве в дырочки, забивают колышки! Житель Каменска-Уральского Свердловской области показал, как в России устраняют течь в трубе не перекрывая воду", — написал блогер Валентин Евдокимов на своей странице в Twitter.

На самом видео мужчина подходит к протекающей трубе и показывает, что коммунальщики решили проблемы предыдущих ее прорывов с помощью забивания деревянных колышков в образовавшиеся дырки. На трубе заметно уже несколько подобных "заплаток".

В комментариях пользователи сети отмечают, что эти колышки называются "чепиками" и они повсеместно используются в России.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ яму на дороге заделали картошкой.