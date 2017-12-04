В NASA опубликовали фото удивительных синих облаков на Юпитере

Ученые из американского космического агентства NASA опубликовали фотографию необычных облаков в северном полушарии Юпитера.

Снимок опубликован на сайте агентства.

Кадр сделал космический корабль Juno, находясь в 18 906 километрах от верхних слоев облаков — примерно такое расстояние отделяет Нью-Йорк от Австралии.

Для наиболее полного изучения исследователи пропустили изображение через синий фильтр. Масштаб составляет около 12 километров на один пиксель.