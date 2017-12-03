В России присвоили украинскую разработку тримарана-беспилотника "Тень"

В России появилась новость о разработке конструкторами РФ боевого беспилотного корабля, которая была проиллюстрирована фото украинского патрульного тримарана UNIK PB325.

"С удивлением для себя на ряде российских военных и информационных ресурсов обнаружили информацию о разработке российскими конструкторами в Главном научно-исследовательском испытательном центре робототехники Минобороны РФ беспилотного тримарана "Тень". В подтверждение успешных работ по проектированию были продемонстрированы фото одной из первых версий патрульного тримарана UNIK PB325, работы над которым ведет компания Unik Yachts", — говорится в сообщении пресс-службы компании-разработчика украинского боевого тримарана Unik Yachts.

Как отметили украинские разработчики, авторов "российского оружия" даже не смутили полосы на борту судна в цветах флага Украины.

"При этом российские "проектировщики" не только использовали фотографии тримарана UNIK PB325… но и украли название "Тень", которое носит разработанный нами беспилотный модуль", — говорится в заявлении.

"Компания Unik Yachts никоим образом не причастна к данным "разработкам", публикация является либо провокацией, либо указывает на уровень деградации российской оборонной науки", — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что ВМС Украины учатся противостоять российской агрессии.