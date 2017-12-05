Землю в декабре повторно накроют мощные магнитные бури

Декабрь нынешнего года будет изобиловать магнитными бурями - от слабого до сильного уровней.

Первая из них началась сегодня, в понедельник, 4 декабря и продлится до четверга, 7 декабря, сообщает портал "ТСН".

Следующие магнитные бури в этом месяце следует ожидать от 11 до 13 декабря. Затем длительные солнечные ветры будут негативно влиять на здоровье и самочувствие людей. А вот самая мощная магнитная буря ожидает Землю 18 декабря. Она продлится не более суток, но окажется довольно сильной.

Медики советуют людям в период магнитных бурь максимально придерживаться правильного режима дня, рано ложиться спать, избегать употребления спиртного, а также сбалансировано и регулярно питаться.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили связь между употреблением кофе и сердечно-сосудистыми заболеваниями.