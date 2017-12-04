Украина занимает первое место в мире по количеству погибших от взрывов мин

Украина занимает первое место в мире по количеству погибших из-за взрывов мин.

Об этом заявил гуманитарный координатор системы Организации Объединенных Наций в Украине Нил Вокер, сообщают "Украинские новости".

"Украина занимает третье место в мире по загрязненности территорий минами и первое место — по количеству людей, которые погибли из-за взрывов мин", – отметил он.

В свою очередь министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш добавил, что очистка территорий Луганской и Донецкой областей от мин затруднена из-за постоянных обстрелов.

Ранее сообщалось, что Украина лидирует среди европейских стран по уровню терроризма.