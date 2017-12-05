Подробности "бана" на русские сказки: запрещен оптовый ввоз книг из РФ

В Украине решением экспертного совета при Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины запрещен оптовый ввоз книг "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях" и "Богатырские русские сказки".

"Это произошло на прошлой неделе, запретили давать разрешение на оптовый ввоз этой литературы", — рассказал РИА "Новости" руководитель отдела анализа и развития информационного пространства Госкомтелерадио Украины Сергей Олейник.

По его словам, несмотря на запрет оптового ввоза каждый человек в ручном багаже может перевезти через границу Украины не более 10 экземпляров.

Чиновник Госкомтелерадио отметил, что во время рассмотрения вопроса запрета на выдачу разрешений на ввоз в Украину книг "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях" и "Богатырские русские сказки" экспертный совет, состоящий из 15 человек, большинством голосов проголосовало "за" запрет оптового ввоза.

По его словам, те книги, которые были ввезены на территорию Украины до вступления в силу ограничения, из украинских торговых сетей изыматься не будут.

С начала работы совет уже запретил продавать в Украине более двадцати книг. В их числе "Большая энциклопедия школьника", составленная Шоном Конноли, "Сталинград" британского историка Энтони Бивора, учебник русского языка "Я пишу правильно. От "Букваря" к умению красиво и грамотно писать" и две работы писателя Бориса Акунина, посвященные истории России.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5114, который ограничивает доступ в Украину иностранной печатной продукции, в том числе российской, антиукраинского содержания.