Заломили руки, вывели вон. Во Львове экс-бойца АТО вытолкали из ресторана за недовольство музыкой РФ

Во Львове бывший боец добровольческого батальона "Карпатская Сечь" Владимир Гапун стал участником языкового конфликта в одном из ресторанов и подал заявление в полицию на действия охраны заведения.

Мужчина пояснил, что 2 декабря для общения со своими побратимами избрал львовский ресторан "Старгород". Сделав и оплатив заказ, они услышали, что в заведении звучат русскоязычные песни. Гапун подошел к диджею и предложил ему плату за то, чтобы тот не ставил подобную музыку. Спустя несколько минут к нему и к его товарищам подошли охранники, которые, заломив руки, вывели их из заведения и вызвали полицию, пишет "Обозреватель".

"Мы действовали очень мирно, очень адекватно, никого не провоцировали. Я подошел к диджею на второй этаж и предложил ему заплатить за то, чтобы он не ставил больше русскоязычные песни. Это было не требование, а просьба. Потом подошли охранники, начали ломать мне и моему побратиму руки, ничего не объясняли. Вывели нас на улицу, приперли к стене и вызвали полицию. Мы сознательно не оказывали никакого сопротивления, спокойно вышли с ними на улицу. Мы дождались полиции, которая надела на нас наручники, отвезла в участок, а потом сразу отпустила", — рассказал он.

Гапун также добавил, что он и его побратимы не были одеты в военную форму и никак не афишировали, "что мы имеем какое-то отношение к войне". "Если бы мы были в форме, мы не могли бы заказывать алкоголь. Мы пришли в штатском, мы хотели просто отдохнуть", — пояснил он.

Доброволец признал: возможно, русскоязычные песни звучат в ресторане на вполне законных основаниях, но "наше возмущение этими песнями связано с тем, что четвертый год идет война с Россией, и мы должны понимать, что пропаганда российской культуры, тем паче в таком городе, как Львов, просто недопустима", — заявил он.

Гапун рассказал, что не имеет статуса участника боевых действий. "Я воевал добровольцем в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь", который затем вошел в состав 93 бригады", — пояснил он.

По его словам, "через побратима" он передал свое заявление в полицию "в отношении незаконных действий охранников заведения, которые были применены в отношении меня". Кроме того, Гапун намерен выяснить, "все ли охранники оформлены официально, потому что их там было очень много". А также получить видеозапись "дебоша".

В этом контексте Гапун рассказал, что его побратимы обратились в администрацию ресторана с просьбой предоставить видео, но там ответили, что видеозапись якобы не велась. "Это лишнее доказательство того, что администрация пытается отмазать свои неправомерные действия в отношении меня", — убежден он.

Руководство ресторана на связь с журналистами не выходит и инцидент не комментирует.

Напомним, ранее сообщалось о языковом скандале в заведениях Харькова.