Ученые выяснили, от чего зависит долголетие человека

Ученые-генетики в составе международной группы доказали, что продолжительность жизни человека гораздо в большей степени зависит от влияния окружающей среды, нежели от генов.

Препринт результатов исследования опубликован на портале bioRxiv.

В рамках своего исследования ученые воспользовались методом, который заключался в выявлении эпигенетических различий между близнецами, проживающими в Швеции.

Средний возраст участников эксперимента, общей численностью 385 человек, составлял 69 лет. У них с 1997 года брали образцы крови, из которых выделялась ДНК. Затем генетический материал тщательно анализировали. Исследователи определили 1316 показателей, связанных с возрастом. Причем ни один из них не зависел от наследственных факторов. Наоборот, по мере эксперимента ДНК-картина у близнецов-родственников становилась все более различной.

Ученые пришли к выводам, что старение человека сильно зависит от стохастических (случайных) эффектов и факторов окружающей среды, а не генов. И, соответственно, продолжительность жизни можно увеличить употребляя, например, здоровую пищу или занимаясь спортом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили ген долголетия.