В Украине провели испытания супер-БТР, созданного по стандартам НАТО, опубликованы фото и видео

Государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова", которое входит в концерн "Укроборонпром" завершило полный цикл заводских испытаний БТР-4МВ1, созданного по стандартам НАТО.

Как рассказали в пресс-службе концерна, за время испытаний новая боевая машина преодолела сотни километров по бездорожью и дорогам, успешно провела тесты по форсированию водных преграды вплавь и вброд.

Кроме того, была успешно проведена целая серия огневых испытаний по уничтожению условных целей из штатного вооружения при различных погодных условиях.

БТР-4МВ1 использует модульный подход в построении бронезащиты машины. Новая фронтальная часть БТР по аналогии с бронированными машинами НАТО получила эффективный наклон и усиленную защиту.

В машину встроены многоцелевые отсеки, которые позволяют установить дополнительные топливные баки и броню.

БТР-4МВ1 можно приспособить к выполнению любой задачи, от дозорно-разведывательной до машине-амфибии для морской пехоты.

Также специалисты завода уделили внимание условиям работы экипажа и десанта — начиная от новых комфортных кресел, которые обеспечивают защиту от последствий взрывов мин и фугасов, к новой системе кондиционирования и отопления.

БТР-4МВ1 оснащен дополнительной цифровой системой обзора на 360 градусов, а также 30-мм автоматической пушкой, 30-мм автоматическим гранатометом, 7,62- мм пулеметом, высокоточным противотанковым комплексом Барьер. Также боевая машина получила новый оптико-электронный прицел с мощным тепловизором, который соединен с высокоточной цифровой системой ведения огня.

Силовые ведомства Украины должны принять решение по проведению всесторонних испытаний БТР-4МВ1 украинскими военными. Это является обязательным условием для принятия новой боевой машины на вооружение и развертывания ее серийного производства.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что Украина создала новейший БТР по стандартам НАТО.

Ранее в Черниговской области на Гончаровском полигоне Вооруженных сил Украины состоялись открытые испытания новых образцов вооружения и военной техники, разработанных предприятиями украинского ВПК.