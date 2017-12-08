"Сытый голодному не товарищ". На Житомирщине чиновники закусывали икрой, а незрячих угощали печеньем

В Коростене Житомирской области, на торжественном обеде, устроенном ко Дню людей с инвалидностью, накормить решили не самих инвалидов, а пришедших чиновников и депутатов.

На видео и фото, которые обнародовало сообщество "Наш Коростень", видно, что люди с дефектами зрения, в основном пожилые, сидят за полупустыми столами, на которых лежат только булочки, вафли, печенье и бизе и нет не только чая, но даже обычной воды. При этом стоящие рядом столы представителей власти буквально ломятся от различных мясных закусок, красной икры и напитков, в том числе и алкогольных.

"В ОП УТОС состоялось торжественное мероприятие для лиц с недостатками зрения. Гости праздника, городской голова Владимир Москаленко, народный депутат Украины Владимир Арешонков, председатель городской ОО "Ассоциация руководителей города Коростеня" Василий Куницкий, начальник управления труда и социальной защиты населения Владимир Есин, поблагодарили всех, кто заботится о людях с особыми потребностями, ведь предоставление им ежедневной поддержки и помощи — проявление человечности и любви к ближнему", — перечислила присутствующих пресс-служба городского совета.

"Чиновники жрали молча, а люди с недостатками зрения почувствовали запах и попросили волонтёров рассказать, что там на столах", — пишет издание Житомир.info, ссылаясь на гостей мероприятия.

Напомним, ранее журналисты рассказали, как украинские чиновники распилили 500 млн на элитные авто.