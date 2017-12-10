Уикенд в декабре: 5 идей для зимних путешествий

Имение Святого Николая, с. Пистынь (Ивано-Франковская область)





Село Пистынь, расположенное на берегу реки Пистыньки, знаменитое прежде всего как художественный центр Гуцульщины. Первое упоминание о селе относится к началу XIV века. Тем, кто приехал сюда с детьми, следует в первую очередь посетить имение Святого Николая. Именно здесь оживет потрясающая сказка, о которой мечтают не только дети, но и взрослые. Приемы маленьких и взрослых посетителей добрый волшебник проводит в деревянной гуцульской хате. Чуть дальше расположен этнографический музей, а еще здесь находится вольерное хозяйство и детская игровая площадка. Кроме этого, на территории Поместья Святого Николая действует праздничная мастерская, где каждый желающий сможет самостоятельно изготовить оригинальную открытку или елочное украшение.

Как добраться:

Поездом Киев – Рахов можно доехать до Коломыи (плацкартный билет ~200 грн), откуда до села Пистынь регулярно ходят рейсовые автобусы и маршрутки (стоимость проезда — 13–35 грн). Ещё один вариант — добраться поездом до Ивано-Франковска (плацкартный билет — от 146 грн), а оттуда — автобусом до с. Пистынь (35–45 грн). Цены на BlaBlaCar варьируются от 320 до 500 грн в зависимости от вида машины и комфорта.

Где жить:

Двухместный номер в усадьбе, известной под названием "Подкова", обойдется в 300 грн за сутки. Для ребенка до 6 лет дополнительная кровать предоставляется бесплатно. Отдельную плату берут за прокат квадроциклов. Альтернатива отелю – комната в частном доме (от 50 грн за место).

Новогодне-рождественская ярмарка, г. Черновцы

Прошли те времена, когда в самом центре Черновцов можно было приобрести домашнее животное, хотя сладости, овощи и сувениры - легко. Традиционно в середине декабря на Соборной площади Черновцов разворачивается новогодне-рождественская ярмарка. Причем традиция эта совершенно не украинская - она пришла из стран Центральной Европы, поэтому ярмарка имеет ощутимый австрийский колорит.



Раньше сюда съезжались крестьяне, пахнущие сеном, молоком и куриным пометом, чтобы продать скот или собранный урожай. Только не подумайте, что люди из городов пахли лучше. Отнюдь. Мещане пахли пылью производственных помещений, чиновники - печатными чернилами, бумагой и клеем. Единственное место в Черновцах, где запах не изменился - это берег реки Прут. Он до сих пор пахнет камнями, мхом и грязью из-за постоянной смены уровня воды.

Как добраться:

Стоимость билета на поезд Киев-Черновцы в плацкартном вагоне составит 213 гривен. Купе будет стоить на 100-150 гривен дороже, а на BlaBlaCar до Черновцов долетаешь с ветерком за 7-8 часов в среднем за 350 гривен.

Где жить:

Стоимость двухместного стандартного номера в Черновцах - от 470 гривен. Однокомнатную квартиру в городе можно снять за 150-300 гривен в сутки.

с. Меджибож, Хмельницкая область

Когда в поселке Меджибож, которое тогда и Меджибожем никто не называл, а чаще Межибожьем, жил основатель хасидского движения Баал Шем Тов. Народные предания приписывают раввину паранормальные способности - что он изгонял бесов из одержимых, лежащих подводил на ноги, а безнадежно больных возвращал к жизни. В 2000 году у места, где покоится прах знаменитого чудотворца, построили синагогу. Сюда ежегодно наведываются десятки тысяч людей со всего мира.

Следующей точкой притяжения в поселке Меджибож есть, конечно же, замок с романтическим названием "Белый лебедь". Это целый комплекс, который строился и развивался с начала XIV до XVII века. Внутри Меджибожский замок выглядит не хуже, чем снаружи, к тому же в его казармах размещены экспозиции сразу нескольких музеев - исторического, этнографического и Музея памяти жертв Голодомора.

Цена входного билета для взрослого - 25 грн, для школьников и студентов - 10 грн. Детям до 6 лет - бесплатно.

Как добраться:

В Меджибож из Киева удобнее всего добираться через Хмельницкий. Самый комфортабельный и удобный поезд "Интерсити" прибывает в 11, отправление из Киева около 7 утра (~ от 225 грн). Идеально подойдет для туристов, которые едут в Меджибож провести выходные. Из Хмельницкого до Меджибожа ходят автобусы и маршрутки (~30 грн).

Где жить:

Желающие могут остановиться в гостинице, где стоимость ночи варьируется в пределах 300-400 гривен.

Анатовка, Киевская область

Летом 2015 года недалеко от Киева завершилось строительство Анатовки, города, стилизованного под украинское село с мюзикла Джерри Бока "Скрипач на крыше". Два года назад здесь был пустырь, сейчас - поселения для беженцев с Востока Украины. Однако назвать городом пространство в 10 километрах от Киева можно лишь условно. Ведь в Анатовке всего несколько сооружений: детский сад, школа и синагога. А близ села - место упокоения мудреца ребе Мордехая из Чернобыля. Он был похоронен здесь в 1837 году.



Большая часть территории пока не освоена: за разноцветными домами видны недостроенные конструкции, зеленую зону продувает ветер, а на улице ни души. Все это выглядит несколько непривычно после утреннего затора на Житомирской трассе. Кажется, что все куда-то ушли, а тебя забыли позвать. Это неудивительно: пока численность местных жителей не превышает нескольких сотен - примерно столько, сколько можно встретить в переходе с "Театральной" на "Золотые ворота" в воскресенье утром.

Как добраться:

На собственном автомобиле к Анатовке из Киева можно доехать, потратив примерно до 100 гривен на бензин. Экскурсия рассчитана на пару часов - дольше здесь задерживаться нет смысла.

Пляж Ланжерон, г. Одесса

Зимой "Ланжерон" становится местом встречи любителей активного отдыха "на льду". Это хорошее место для того, чтобы научить кататься детей, получить приятные эмоции и отвлечься от обыденности. Сказочная атмосфера и предновогоднее настроение вам обеспечены.

Сами же одесситы говорят: когда туристы перестают шуметь, то слышно, как город говорит. Все его звуки сливаются в свободную ритмичную мелодию, словно кто-то дернул все струны контрабаса одновременно. Похоже на то, что зимой Одесса гудит нотой "соль". Робко, чисто и без фальши. Не слишком громко, но и не слишком тихо. Северные города Украины, наверное, звучат на октаву выше... Но слушать их будем в следующий раз.

Как добраться:

Стоимость билета в плацкартном вагоне – 130 грн, купе – 300 грн, люкс – 470 грн. Ехать придется 13 часов. Цена на автобусный рейс стартует от 260 гривен. Дорога из Киева до Одессы с помощью BlaBlaCar будет стоить дороже плацкарта (~250 грн), но зато сэкономит вам кучу времени.

Где жить:

Двухместный номер вблизи пляжа обойдется в среднем 1000 грн. в сутки.

Кристина Марутян