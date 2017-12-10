Уикенд в декабре: 5 идей для зимних путешествий

10 декабря 2017, 05:58

Зима - удачное время для путешествий по Украине, если знать, где живет сказка. "Главред" подобрал для вас несколько маршрутов - и, возможно, будущий уикенд вам захочется провести там.

Имение Святого Николая, с. Пистынь (Ивано-Франковская область)

Село Пистынь, расположенное на берегу реки Пистыньки, знаменитое прежде всего как художественный центр Гуцульщины. Первое упоминание о селе относится к началу XIV века. Тем, кто приехал сюда с детьми, следует в первую очередь посетить имение Святого Николая. Именно здесь оживет потрясающая сказка, о которой мечтают не только дети, но и взрослые. Приемы маленьких и взрослых посетителей добрый волшебник проводит в деревянной гуцульской хате. Чуть дальше расположен этнографический музей, а еще здесь находится вольерное хозяйство и детская игровая площадка. Кроме этого, на территории Поместья Святого Николая действует праздничная мастерская, где каждый желающий сможет самостоятельно изготовить оригинальную открытку или елочное украшение.

Как добраться:

Поездом Киев – Рахов можно доехать до Коломыи (плацкартный билет ~200 грн), откуда до села Пистынь регулярно ходят рейсовые автобусы и маршрутки (стоимость проезда — 13–35 грн). Ещё один вариант — добраться поездом до Ивано-Франковска (плацкартный билет — от 146 грн), а оттуда — автобусом до с. Пистынь (35–45 грн). Цены на BlaBlaCar варьируются от 320 до 500 грн в зависимости от вида машины и комфорта.

Где жить:

Двухместный номер в усадьбе, известной под названием "Подкова", обойдется в 300 грн за сутки. Для ребенка до 6 лет дополнительная кровать предоставляется бесплатно. Отдельную плату берут за прокат квадроциклов. Альтернатива отелю – комната в частном доме (от 50 грн за место).

Новогодне-рождественская ярмарка, г. Черновцы

Прошли те времена, когда в самом центре Черновцов можно было приобрести домашнее животное, хотя сладости, овощи и сувениры - легко. Традиционно в середине декабря на Соборной площади Черновцов разворачивается новогодне-рождественская ярмарка. Причем традиция эта совершенно не украинская - она пришла из стран Центральной Европы, поэтому ярмарка имеет ощутимый австрийский колорит.

Раньше сюда съезжались крестьяне, пахнущие сеном, молоком и куриным пометом, чтобы продать скот или собранный урожай. Только не подумайте, что люди из городов пахли лучше. Отнюдь. Мещане пахли пылью производственных помещений, чиновники - печатными чернилами, бумагой и клеем. Единственное место в Черновцах, где запах не изменился - это берег реки Прут. Он до сих пор пахнет камнями, мхом и грязью из-за постоянной смены уровня воды.

Как добраться:

Стоимость билета на поезд Киев-Черновцы в плацкартном вагоне составит 213 гривен. Купе будет стоить на 100-150 гривен дороже, а на BlaBlaCar до Черновцов долетаешь с ветерком за 7-8 часов в среднем за 350 гривен.

Где жить:

Стоимость двухместного стандартного номера в Черновцах - от 470 гривен. Однокомнатную квартиру в городе можно снять за 150-300 гривен в сутки.

с. Меджибож, Хмельницкая область

Когда в поселке Меджибож, которое тогда и Меджибожем никто не называл, а чаще Межибожьем, жил основатель хасидского движения Баал Шем Тов. Народные предания приписывают раввину паранормальные способности - что он изгонял бесов из одержимых, лежащих подводил на ноги, а безнадежно больных возвращал к жизни. В 2000 году у места, где покоится прах знаменитого чудотворца, построили синагогу. Сюда ежегодно наведываются десятки тысяч людей со всего мира.

Следующей точкой притяжения в поселке Меджибож есть, конечно же, замок с романтическим названием "Белый лебедь". Это целый комплекс, который строился и развивался с начала XIV до XVII века. Внутри Меджибожский замок выглядит не хуже, чем снаружи, к тому же в его казармах размещены экспозиции сразу нескольких музеев - исторического, этнографического и Музея памяти жертв Голодомора.

Цена входного билета для взрослого - 25 грн, для школьников и студентов - 10 грн. Детям до 6 лет - бесплатно.

Как добраться:

В Меджибож из Киева удобнее всего добираться через Хмельницкий. Самый комфортабельный и удобный поезд "Интерсити" прибывает в 11, отправление из Киева около 7 утра (~ от 225 грн). Идеально подойдет для туристов, которые едут в Меджибож провести выходные. Из Хмельницкого до Меджибожа ходят автобусы и маршрутки (~30 грн).

Где жить:
Желающие могут остановиться в гостинице, где стоимость ночи варьируется в пределах 300-400 гривен.

Анатовка, Киевская область

Летом 2015 года недалеко от Киева завершилось строительство Анатовки, города, стилизованного под украинское село с мюзикла Джерри Бока "Скрипач на крыше". Два года назад здесь был пустырь, сейчас - поселения для беженцев с Востока Украины. Однако назвать городом пространство в 10 километрах от Киева можно лишь условно. Ведь в Анатовке всего несколько сооружений: детский сад, школа и синагога. А близ села - место упокоения мудреца ребе Мордехая из Чернобыля. Он был похоронен здесь в 1837 году.

Большая часть территории пока не освоена: за разноцветными домами видны недостроенные конструкции, зеленую зону продувает ветер, а на улице ни души. Все это выглядит несколько непривычно после утреннего затора на Житомирской трассе. Кажется, что все куда-то ушли, а тебя забыли позвать. Это неудивительно: пока численность местных жителей не превышает нескольких сотен - примерно столько, сколько можно встретить в переходе с "Театральной" на "Золотые ворота" в воскресенье утром.

Как добраться:

На собственном автомобиле к Анатовке из Киева можно доехать, потратив примерно до 100 гривен на бензин. Экскурсия рассчитана на пару часов - дольше здесь задерживаться нет смысла.

Пляж Ланжерон, г. Одесса

Зимой "Ланжерон" становится местом встречи любителей активного отдыха "на льду". Это хорошее место для того, чтобы научить кататься детей, получить приятные эмоции и отвлечься от обыденности. Сказочная атмосфера и предновогоднее настроение вам обеспечены.

Сами же одесситы говорят: когда туристы перестают шуметь, то слышно, как город говорит. Все его звуки сливаются в свободную ритмичную мелодию, словно кто-то дернул все струны контрабаса одновременно. Похоже на то, что зимой Одесса гудит нотой "соль". Робко, чисто и без фальши. Не слишком громко, но и не слишком тихо. Северные города Украины, наверное, звучат на октаву выше... Но слушать их будем в следующий раз.

Как добраться:

Стоимость билета в плацкартном вагоне – 130 грн, купе – 300 грн, люкс – 470 грн. Ехать придется 13 часов. Цена на автобусный рейс стартует от 260 гривен. Дорога из Киева до Одессы с помощью BlaBlaCar будет стоить дороже плацкарта (~250 грн), но зато сэкономит вам кучу времени.

Где жить:

Двухместный номер вблизи пляжа обойдется в среднем 1000 грн. в сутки.

Кристина Марутян

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
уинкенд в декабре куда поехать на выходные
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять