Волонтер рассказал о больших потерях ВСУ на Светлодарской дуге

На Светлодарской дуге в Донецкой области в районе проведения АТО погибли два и ранены три украинских воина.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин в Facebook.

"Кричать не хочу – не поможет. Отвлекитесь от политики. За прошедшие сутки на Светлодарской дуге у нас большие потери. Двое погибших и трое раненых", – написал он.

Подробностей произошедшего волонтер не сообщил.

Напомним, в штабе АТО сообщил, что за прошлые сутки четверо украинских военных погибли, еще двое пострадали.