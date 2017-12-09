Скоро начнется период, особенно опасный для диктаторов — астролог

Астролог Влад Росс утверждает, что 20 декабря текущего года начинается период, особенно опасный для тоталитарных режимов и диктаторов.

В этот день Сатурн переместится в знак Козерога — "знак консерватизма и диктаторства", где будет пребывать на протяжении ближайших 2,5 лет, рассказал он "Обозревателю".

"… это означает, что "диктаторов зажмут за хвост" — их власть окажется в серьезной опасности", — отметил он. Собеседник добавил, что именно во время подобного положения Сатурна после "череды смертей правителей" в 1991 году рухнул Советский Союз.

Ранее Влад Росс говорил, что в 2019-2020 годах конфликт на Донбассе будет окончательно заморожен, предпосылки к этому начнутся в 2018-м, а захваченный Россией Крым остается зоной зависшей и проблемной.