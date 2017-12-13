Вынужденный шаг. Тука объяснил необходимость жесткой украинизации

Жесткая украинизация является ответом на то, что за 25 лет в Украине ничего не делалось, кроме русификации.

Об этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил на чате в "Главреде".

"Мы потеряли это время и то, что мы сейчас наблюдаем на Востоке, в том числе, это — последствия отсутствия культурно пропагандистской политики", — подчеркнул он

Поэтому, по его мнению, украинизация является необходимым и вынужденным шагом.

"Другого способа у нас нет. Я — коренной киевлянин в шестом поколении, и как подавляющее большинство киевлян общался и общаюсь в быту на русском языке. Но в то же время я всегда оказывал сопротивление идеям введения второго государственного языка. Человек свободен в своем выборе, в том числе в выборе языка общения. Я был бы благодарен, если бы вы беспокоились судьбой английского языка в Украине. Потому что если смотреть в будущее, то это гораздо важнее. И если у вас есть дети или внуки, то уделяйте больше внимания изучению ими европейских языков, а не русского", — добавил Тука.

Напомним, ранее Тука объяснил различия между врагами Украины.