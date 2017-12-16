На Волыни наградили участников массовых расстрелов евреев

На Волыни в городе Луцке посмертно наградили "Боевыми крестами рыцарей ОУН-УПА" командиров и служащих немецкой вспомогательной полиции, принимавших участие в массовых убийствах евреев.

Об этом пишет руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей страничке в Facebook.

По его словам, данное мероприятие, это "дикое надругательство над памятью евреев, зверски убитых в Холокосте".

Мероприятие состоялось по инициативе украинского Института национальной памяти и при участии губернатора Волыни Владимира Гунчика. Ордена вручали родственникам награждаемых.

В частности, награду присудили заместителю командира вспомогательной полиции Луцка Фёдору Затовканюку, начальнику отдела вспомогательной полиции села Тойкут Тихону Зинчуку, руководителю народной милиции Ровно Сергею Качынскому, командиру отряда вспомогательной полиции села Олыка Ивану Малимону, командиру отряда вспомогательной полиции Семёну Пятигору, служащему вспомогательной полиции в Ратно Ивану Кобецу, его коллеге из Торчина Петро Ксендзуку и т.п.

По словам Долинского, вышеуказанные лица имеют непосредственную причастность к массовым убийствам евреев, организованных нацистами.

Он также сказал, что в Ровно при "рыцаре УПА" Качынском убили 18 тысяч евреев, а в Олыке во времена Малимона вспомогательная полиция совместно с немцами уничтожила свыше 2000 евреев.

"На руках "героев" — кровь не менее 50 тысяч невинных еврейских жертв. Это, не считая убитых ими в последствии поляков и украинцев, когда они после службы полиции перешли в УПА", — пишет Долинский.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что украинцы строят страну, где нет места антисемитизму.

"СПРАВКА. Вспомогательная полиция (нем. Hilfspolizei) формировалась из местных жителей оккупированных Третьим Рейхом территорий. Эти соединения, действовавшие под непосредственным командованием оккупационных властей, принимали активное участие в "окончательном решении еврейского вопроса" в Украине.