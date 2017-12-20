В России любовница Януковича занялась "экзотикой" и производством спермы — СМИ

В российском городе Сочи, где беглый экс-президент Украины Виктор Янукович построил себе мини-Межигорье, его гражданская жена, 42-летняя Любовь Полежай, занялась фермерством.

По слухам, уже в России Любовь сбежала от Януковича. Но, как оказалось, это не так, пишут Вести.

Летом 2017 года новоявленная гражданка РФ Любовь Садыкова (ее девичья фамилия — ред.) зарегистрировала фермерское хозяйство в Центральном районе Сочи на ул. Виноградной. В деятельности предприятия указано: выращивание рассады, разведение крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы и молока, выращивание зерновых и масличных культур, винограда, овощей, трюфелей и орехов. Много занимается Любовь и домом — выращивает в саду мандарины и экзотические цветы, пишет издание.

В документе на ферму указано, что там разводят буйволов

Вместе с ней живет и дочь Полежай от первого брака Мария (Муся так девочка называет себя в соцсетях), которая ходит в сочинскую гимназию №5, где учится в 10 "А" классе.

При этом Мария в школе на хорошем счету. Она участвует во всевозможных конкурсах и олимпиадах. В этом году победила в олимпиаде по избирательному праву "Я — гражданин России!", стала призером олимпиад по французскому языку и астрономии.

Судя по страничке девочки в соцсетях, семья живет затворниками. Пишет, что распорядок ее дня выглядит так: "Дом — школа — дом — дополнительные занятия".

Отец девочки Егор Полежай рассказал изданию, что дочь после отъезда не поддерживает с ним никаких отношений. А все новости о ней он узнает из Интернета.

Ранее "Главред" сообщал, что после побега в Россию Янукович воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет.