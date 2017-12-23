В выходные дни Украину снова накроет снег и придет оттепель

В выходные дни, 23-24 декабря, в Украину придет оттепель, которая будет сопровождаться снегом и сильным ветром.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозам, в субботу, 23 декабря, будет идти снег, который перейдет в мокрый снег. Дневная температура +3...+4.

В воскресенье, 24 декабря, также выпадет снег, который будет переходить в дождь. Днем 0...+6. Ожидается сильный ветер.

В Киеве на выходных — снег, мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица, в воскресенье — лужи.

В субботу в столице будет ​​0.... -2 днем. В воскресенье потеплеет до +2...+5.

Синоптик также предостерегает, что в воскресенье в Украине ожидается хотя и юго-западный, но очень сильный, штормовой, ветер. В Карпатах — опасность сходу лавин.

С понедельника оттепель охватит всю Украину.

Напомним, ранее Диденко спрогнозировала, что в Киеве с понедельника — 25 декабря потеплеет.