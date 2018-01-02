Россиянин погиб, спускаясь за водкой на простыне с 10-го этажа

В понедельник, 1 января, в российском городе Тверь мужчина, находясь в своей квартире, расположенной на десятом этаже многоквартирного дома, сделал из постельного белья и полотенца самодельную веревку, скинул ее в открытое окно лоджии и, спускаясь, сорвался с высоты.

Человек скончался на месте происшествия от полученных в результате падения телесных повреждений, говорится на Следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области.

"… проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины у дома 87, расположенного по улице Можайского… По данным следствия, 1 января 2018 года мужчина… сорвался с высоты десятого этажа", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 1 января в российском селе Скворцовка Курманаевского района Оренбургской области в одном из домов нашли мертвыми семь человек, в том числе трех детей. Узнать больше о трагедии можно здесь.