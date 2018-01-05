В Беларуси дети удрали из детсада ради поездки на железной дороге

К поиску сбежавших пришлось привлекать милицию.
В городе Светлогорск (Беларусь) трое мальчиков трех и четырех лет ушли из детсада и отправились кататься на пригородном поезде.
Отсутствие малышей в дошкольном учреждении вечером в среду, 3 января, заметили пришедшие за ними родители, сообщает белорусская телекомпания "Ранак".
Достаточно быстро, через 40 минут, милиционеры нашли пропавших детей в пригородном поезде.
"До Жлобина дети ехали под присмотром правоохранителей. Затем малышей доставили в линейный отдел милиции", — заявил оперативный дежурный Дмитрий Исаенко.
По факту инцидента проводится проверка. Предстоит выяснить, как малолетние дети смогли самостоятельно уйти из дошкольного учреждения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в детсаду трехлетняя девочка "спалила" отца-наркоторговца.