В Польше загадочно исчезла украинская заробитчанка, родственники ее ищут уже месяц

В польской столице — Варшаве — исчезла 43-летняя украинка Елена Татарина, которая поехала на заработки. К ее поискам привлекли местную полицию, посольство Украины в Польше и МИД, однако пока дело не сдвинулось с места.

Женщина исчезла еще месяц назад, когда ушла из дома и просто не вернулась обратно, сообщает ТСН.

"Она (Елена – ред.) проживала со своим мужем в Польше в Варшаве. Они вместе поехали туда на заработки. Вместе они в браке уже более 20 лет. Мы все это узнали с его слов. Он нам сказал, что она не взяла с собой ни телефон, ни документы, ни деньги и просто не вернулась", – рассказала ее сестра Наталья.

По ее словам, это случилось рано утром, в то время муж Елены якобы еще спал и не видел, как она ушла из дома. Впоследствии, он рассказал, что женщина ушла в синей куртке и спортивных штанах. Тогда родственники подумали, что возможно, супруги просто поссорились и скоро женщина вернется, но прошел месяц, а Елены нет.

"Мы тогда сразу подумали, что может поссорились между собой, потому что муж выпивал и возможно, она ушла и еще вернется. Вообще мы узнали, что сестра исчезла, когда Людмила (одна из сестер) поехала в Польшу, а так, муж ее совсем нам ничего не сказал, поэтому это тоже удивительно", – добавила она.

По словам сестры пропавшей женщины, сначала польская полиция вообще не хотела браться за это дело. Они сначала сказали родственникам, что Елена вернется, потом, что она где-то пьет и потом придет домой. Сдвигов никаких не было, пока украинское посольство не направило запрос в полицию и только тогда они открыли производство: "И вот только в эту субботу (13 января – ред.) полиция приняла мое заявление и открыла уголовное дело. Это уже больше месяца прошло".

Родственники пропавшей надеются, что это просто семейная ссора, а женщина просто временно ушла из дома, но она должна была бы забрать свой телефон, паспорт, или хотя бы деньги.

"Она совсем ничего с собой не взяла. Может это он ей что-то сделал, или ударил, или она потеряла память. Но это все наши догадки, не более", – рассказывает сестра.

Елена работала уборщицей в Варшаве на какого-то мужчину. Но достоверно неизвестно, на кого она работала и где именно это было.

Кроме сестер, поисками Елены никто не занимается, ни муж, ни ее собственные взрослые дети, которым уже более 22 лет, и они имеют собственных детей.

Наталья обращалась в МИД Украины и прислала им уже два письма. Однако, в министерстве ничего не ответили, только в разговоре по телефону сказали, что приняли на рассмотрение это сообщение.

В Посольстве Украины в Республике Польша сообщили, что действительно получали письма от родственников пропавшей женщины. В свою очередь, они отправили официальный запрос в польскую полицию. К сожалению, на ход расследования посольство повлиять не может, поэтому следует просто ожидать результатов.

Напомним, в польском Кракове появились антиукраинские плакаты: "Уничтожай бандеровцев"