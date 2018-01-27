На Бали похотливая обезьяна залезла женщине в декольте на глазах у мужа: видео

На Бали муж фотографировал свою жену вместе с ручными обезьянами, как вдруг зверушка начала лезть женщине в грудь, стягивая с нее майку.

Обезьяна сначала сидела на плече у женщины, перебирая ее волосы и играя с ними. Соответствующая видеозапись опубликована на Unilad.

Впоследствии примат спустился по руке женщины на ногу и неожиданно начал щупать ее грудь. После этого обезьяна вызывающе засунула руку девушке под майку, а еще позже стянула ее так, что у женщины виднелась грудь.

Во время всего процесса муж героини отшучивался, говоря: "Погоди, она моя жена".

"Обезьяна лезла к моей груди и пыталась выкормить сама себя грудью после того, как посидела на моем плече и поиграла с моими волосами. Это было весело", - написала женщина в социальной сети после комичной ситуации.