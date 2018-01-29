Под Киевом парень угнал скорую и застрял в сугробе

В городе Бровары (находится по Киевом) 20-летний парень угнал автомобиль скорой медицинской помощи, но далеко не сбежал — машина застряла в сугробе.

Злоумышленника задержали, он оказался жителем поселка Великая Дымерка, говорится на странице Главного управления Национальной полиции Киевской области в Facebook.

По данным ведомства, парень вел себя неадекватно. "На вопрос полицейских, зачем ему нужен автомобиль скорой медицинской помощи, предоставить исчерпывающий ответ он не смог", — добавили в Нацполиции.

"В городе Бровары водитель ненадолго оставил машину скорой медицинской помощи, чем и воспользовался злоумышленник", — отмечается в сообщении. Начато производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

Напомним, в апреле 2017 года в Киеве задержали сильно пьяного мужчину, который вскрыл джип, завел его, перепутал передачи и въехал в два припаркованных авто, одно из которых отбросило в иномарку.