Пришел к успеху. Герой мема "вечеринка ботанов" запускал в космос Tesla

Один из героев легендарного мема об "угарной вечеринке ботанов" Томаш Чайка осуществлял разработку программ для запуска в космос электрокара-кабриолета Tesla с помощью ракеты Falcon Heavy.

Такое сообщение опубликовано на официальном интернет-портале "Польского IT-сообщества".

Знаменитая фотография, ставшая основой для мема, была сделана более двух десятилетий назад, в 1997-м, в научном лагере в селе Звардонь во время олимпиады по математике.

Томаш Чайка закончил лицей в городе Сталева Воля, а затем Факультет математики, информатики и механики Варшавского университета. Продолжил свое образование он в университете Пердью в США. Чайка неоднократно побеждал на престижных соревнованиях среди программистов.

С 2007 года он поступил на работу инженера-программиста в штаб-квартире корпорации Google. Именно оттуда в 2014 году Чайка перебрался в SpaceX, где и сосредоточился на создании систем управления ракетами.

Напомним, ранее появилось видео с радостной руганью Илона Маска после успешного запуска Falcon Heavy.