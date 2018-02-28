"Опять отходняк". В Сети потроллили Савченко за странные позы в Раде

Журналисты подловили в Верховной Раде народного депутата Надежду Савченко во вторник, 27 февраля, в странных позах.

Кадры с народной избранницей на своей странице в Facebook опубликовало интернет-издание "Буквы".

Ряд интернет-пользователей потроллили политика. В частности, политолог, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий написал, что у нее "опять отходняк, тяжко ей".

"Ее надо было водой полить да по щекам отхлестать. Женщина умирала, а все такие бездушные!", — пошутил Ігор Колєснік.

"Бедолажечка... эт ей не СИЗО!", — отметила Елена Чиркова.

Ранее сообщалось, что Надежда Савченко снялась в фотосессии известного польского фотографа Шимона Щесняка, она позировала в неожиданном образе. Посмотреть снимки можно здесь.