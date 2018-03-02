В Instaram заблокировали страницу модели, устроившей тур орального секса

В Instagram заблокирована страница модели Паолы Саулино, которая устроила тур орального секса для тех, кто поддержал ее позицию на итальянском референдуме 2016 года.

Модель считает, что ее страницу заблокировали по политическим мотивам, пишет Metro.

Некоторые люди боятся, что она может повлиять на будущие выборы в Италии, если снова начнет агитировать за кого-то в своем стиле, добавила Паола.

Напомним, ранее сообщалось, что легенду фильмов для взрослых изгнали с церемонии "Порно-Оскара".