"Кружит". В Одессе "станцевали" снегоуборочные машины, видео

В Одессе шесть снегоуборочных машин чистили круговой перекресток, они сформировали кольцо у его центра и, начав движение, постепенно смещались в правую сторону.

Уборку засняли на видео, потом на него наложили хит певца Дмитрия Монатика "Кружит", добавили эффекты, и процесс стал похож на танец, ролик размещен на канале Odessa Online в YouTube.

По данным издания, специальные авто убирали снег возле 5-й станции Большого Фонтана.

Ранее стало известно, что в Одессе смельчаки-сноубордисты устроили ночные гонки по заснеженным улицам и выложили видео в Интернет. Посмотреть ролик можно здесь.