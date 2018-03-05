Под Днепром депутат подозревается в убийстве работника за употребление алкоголя

В Никопольском районе Днепропетровской области депутат сельского совета подозревается в совершении тяжкого преступления.

Его обвиняют в убийстве сотрудника одного из фермерских хозяйств на почве бытового конфликта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"Установлено, что в октябре 2016 года между депутатом сельского совета и работником одного из фермерских хозяйств возник конфликт из-за систематического употребления алкоголя последним. Их общение переросло в драку: депутат причинил потерпевшему телесные повреждения, от которых последний через несколько часов умер", - сказано в сообщении.

Виновнику преступления сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в видео содержания под стражей.

Напомним, в Мариуполе суд постановил, что за убийство местного жителя участник АТО будет отчислять 20% от зарплаты в госказну, а также лишится возможности продвигаться по службе.