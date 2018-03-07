Опубликован первый тизер последнего сезона "Карточного домика"

Netflix выложил тизер шестого, последнего, сезона сериала "Карточный домик", съемки которого были прерваны из-за скандала вокруг Кевина Спейси, сыгравшего главную роль в телешоу и обвиненного в домогательствах. Актер так и не вернулся в проект.

Последний сезон "Карточного домика" зрители увидят этой осенью.

В 45-секундром ролике основное внимание уделено героине Робин Райт – Клэр Андервуд. Ее показывают в Овальном кабинете Белого дома, где Клэр сидит в кресле президента США. "Мы только начинаем", — говорит она.

Пока неизвестно, как именно из сюжета уберут персонажа Кевина Спейси. Но уже сообщалось, что актерский состав пополнился номинантами на "Оскар" Дайаном Лэйном и Грегом Кинниром.

Ранее в США в возрасте 59 лет умер американский актер Рег Э. Кэти, известный по роли Фредди в сериале "Карточный домик".

Напомним, уже вышел первый трейлер нового фильма "Мэрри Поппинс возвращается". Лента станет продолжением фильма, вышедшего в 1964 году, но на этот раз главную героиню сыграет Эмили Блант.